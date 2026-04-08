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Atelier plantes et potions avec Dame Morrigan Château de Comper Concoret

Atelier plantes et potions avec Dame Morrigan Château de Comper Concoret vendredi 7 août 2026.

Lieu : Château de Comper

Adresse : Centre de l'Imaginaire Arthurien

Ville : 56430 Concoret

Département : Morbihan

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Concoret

Atelier plantes et potions avec Dame Morrigan

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-07

L’enchanteresse de la Maison Morgane vous fait découvrir le secret des plantes pour confectionner votre première potion, tous les vendredis à 11h30.
Du 11 juillet au 23 août, le campement des Héritiers de la Table Ronde vous propose ateliers, démonstrations, jeux avec des personnages haut en couleur !
Réservation conseillée. Dès 10 ans.   .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96 

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English :

L’événement Atelier plantes et potions avec Dame Morrigan Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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