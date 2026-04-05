La vie de Merlin conte avec le barde Ozégan Château de Comper Concoret

Concoret

La vie de Merlin conte avec le barde Ozégan

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

De l’enfant sauvage au conseiller des rois, la destinée de l’enchanteur se dévoile entre prophéties, errances, amour tragique et mystères de la forêt, en musique.

Réservation conseillée. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement La vie de Merlin conte avec le barde Ozégan Concoret a été mis à jour le 2026-04-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande