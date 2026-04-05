La vie de Merlin conte avec le barde Ozégan Château de Comper Concoret
La vie de Merlin conte avec le barde Ozégan Château de Comper Concoret jeudi 23 juillet 2026.
Concoret
La vie de Merlin conte avec le barde Ozégan
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
De l’enfant sauvage au conseiller des rois, la destinée de l’enchanteur se dévoile entre prophéties, errances, amour tragique et mystères de la forêt, en musique.
Réservation conseillée. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement La vie de Merlin conte avec le barde Ozégan Concoret a été mis à jour le 2026-04-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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