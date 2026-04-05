Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon Château de Comper Concoret
Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon Château de Comper Concoret mardi 21 juillet 2026.
Concoret
Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
La légende du chevalier retrouvé prend vie ; des confins de l’Ile non Sachante au Tournoi de Winchester, de la quête du Drafon à celle du Graal ; venez découvrir le récit en conte et en musique !
Réservation conseillée. A 16h .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon Concoret a été mis à jour le 2026-04-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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