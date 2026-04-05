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Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon Château de Comper Concoret

Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon Château de Comper Concoret mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Château de Comper

Adresse : Centre de l'Imaginaire Arthurien

Ville : 56430 Concoret

Département : Morbihan

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Concoret

Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

La légende du chevalier retrouvé prend vie ; des confins de l’Ile non Sachante au Tournoi de Winchester, de la quête du Drafon à celle du Graal ; venez découvrir le récit en conte et en musique !
Réservation conseillée. A 16h   .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96 

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English :

L’événement Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon Concoret a été mis à jour le 2026-04-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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