L’Antre de la Sorcière veillée contée avec Damenora La Petite Maison des Légendes Concoret
L’Antre de la Sorcière veillée contée avec Damenora La Petite Maison des Légendes Concoret jeudi 23 juillet 2026.
Concoret
L’Antre de la Sorcière veillée contée avec Damenora
La Petite Maison des Légendes 1 rue du pâtis Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans le bourg de Concoret, les histoires et traditions de sorcellerie sont nombreuses. DamEnora, sorcière des Héritiers de la Table Ronde, vous les contera en confidence au cours d’une veillée interactive. A partir de 10 ans. Réservation obligatoire. A 20h. .
La Petite Maison des Légendes 1 rue du pâtis Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 31 18 93 25
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English :
L’événement L’Antre de la Sorcière veillée contée avec Damenora Concoret a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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