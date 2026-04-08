Les secrets de Morgane avec Katia Bessette Château de Comper Concoret

Concoret

Les secrets de Morgane avec Katia Bessette

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Entre magie ancienne, intrigues secrètes et zones d’ombre de la légende arthurienne, Morgane s’y révèle plus complexe, libre et dangereuse que jamais dans ses aventures inédites.

Réservation conseillée. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Les secrets de Morgane avec Katia Bessette Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande