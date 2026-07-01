Informations pratiques

Concoret

Sortie au Parcours d’art Planturlure Peinture & Nature

Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Et si un grand Elfe Blanc nous aidait à trouver quelques poudres colorées magiques pour créer des pigments naturels présents sur les espaces du Parcours d’Art… À travers l’expérimentation et l’exploration, jouons avec les couleurs, les ombres, les empreintes pour dessiner une œuvre respectueuse de l’environnement.

Organisé par l’association Ola Hanna avec le CPIE. A 10h. .

Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Sortie au Parcours d’art Planturlure Peinture & Nature Concoret a été mis à jour le 2026-07-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande