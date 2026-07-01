Sortie au Parcours d’art Planturlure Peinture & Nature Concoret
mercredi 22 juillet 2026 · Concoret
Informations pratiques
Concoret
Sortie au Parcours d’art Planturlure Peinture & Nature
Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Et si un grand Elfe Blanc nous aidait à trouver quelques poudres colorées magiques pour créer des pigments naturels présents sur les espaces du Parcours d’Art… À travers l’expérimentation et l’exploration, jouons avec les couleurs, les ombres, les empreintes pour dessiner une œuvre respectueuse de l’environnement.
Organisé par l’association Ola Hanna avec le CPIE. A 10h. .
Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
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English :
L’événement Sortie au Parcours d’art Planturlure Peinture & Nature Concoret a été mis à jour le 2026-07-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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