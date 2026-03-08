ATELIER PLANTES MÉDICINALES Mende
ATELIER PLANTES MÉDICINALES Mende jeudi 16 avril 2026.
ATELIER PLANTES MÉDICINALES
Place du foirail Mende Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30
Détail de l’atelier non communiqué.
Atelier pour enfants à partir de 5 ans et limité à 10 enfants, obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Durée 1h30.
Tarif 5€/ enfant, gratuit pour l’accompagnant adulte.
Réservation conseillée. .
Place du foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER PLANTES MÉDICINALES Mende a été mis à jour le 2026-03-06 par 48-OT Mende