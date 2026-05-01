ATELIER PLANTES SUCCULENTES AVEC SIMPLEMENT SUCCULENTES Epicerie Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent
ATELIER PLANTES SUCCULENTES AVEC SIMPLEMENT SUCCULENTES Epicerie Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent samedi 30 mai 2026.
Saint-Georges-Buttavent
ATELIER PLANTES SUCCULENTES AVEC SIMPLEMENT SUCCULENTES
Epicerie Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
RDV à l’épicerie de Fontaine-Daniel pour un atelier plantes succulentes !
Lucie, de Simplement Succulentes, propose un atelier pour découvrir les bases et mieux entretenir vos plantes.
Au programme
techniques de bouturage, rempotage et conditions de culture.
Vous repartez avec des boutures au choix, du substrat et de nombreux conseils.
Le tarif est de 20€ par personne, dans la limite de 10 participants.
Sur réservation auprès de Lucie au 06 77 84 73 26 ou de L’épicerie au 02 43 04 44 07.
Les enfants sont les bienvenus, accompagnés d’un adulte (gratuit pour les moins de 12 ans). .
Epicerie Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07 contact@lepicerie.org
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English :
Meet us at the Fontaine-Daniel grocery store for a succulent plant workshop!
L’événement ATELIER PLANTES SUCCULENTES AVEC SIMPLEMENT SUCCULENTES Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Mayenne Co
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