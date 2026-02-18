BAIN DE FORET Saint-Georges-Buttavent
BAIN DE FORET Saint-Georges-Buttavent samedi 20 juin 2026.
BAIN DE FORET
Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
2026-06-20
Le Conseil départemental et ses partenaires vous invitent à découvrir des espaces naturels parfois insolites ainsi que la faune et la flore typiquement mayennaises.
Ralentissez… !
Prenez le temps de vous (re)connecter à vos cinq sens et découvrez tous les bienfaits de la forêt.
Inscription auprès du Conseil départemental de la Mayenne au 02 43 58 13 29 .
Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 29
The Conseil départemental and its partners invite you to discover some of Mayenne’s most unusual natural spaces, as well as its typical flora and fauna.
