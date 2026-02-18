BAIN DE FORET

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Conseil départemental et ses partenaires vous invitent à découvrir des espaces naturels parfois insolites ainsi que la faune et la flore typiquement mayennaises.

Ralentissez… !

Prenez le temps de vous (re)connecter à vos cinq sens et découvrez tous les bienfaits de la forêt.

Inscription auprès du Conseil départemental de la Mayenne au 02 43 58 13 29 .

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conseil départemental and its partners invite you to discover some of Mayenne’s most unusual natural spaces, as well as its typical flora and fauna.

L’événement BAIN DE FORET Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Mayenne Co