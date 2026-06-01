CONCERT DAVID LUKA Epicerie de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent
CONCERT DAVID LUKA Epicerie de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent mercredi 24 juin 2026.
Saint-Georges-Buttavent
CONCERT DAVID LUKA
Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
RDV à l’épicerie de Fontaine-Daniel pour un concert !
David Luka fera son retour à L’épicerie pour un après-midi musical en terrasse. Avec sa guitare et son répertoire varié, il nous proposera un moment convivial à partager autour d’un café, d’un verre ou simplement au détour d’une promenade dans le village.
Participation libre, au chapeau. .
Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07 contact@lepicerie.org
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English :
See you at the Fontaine-Daniel grocery store for a concert!
L’événement CONCERT DAVID LUKA Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Mayenne Co
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