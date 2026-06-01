CONCERT DAVID LUKA Epicerie de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent

Saint-Georges-Buttavent

CONCERT DAVID LUKA

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

RDV à l’épicerie de Fontaine-Daniel pour un concert !

David Luka fera son retour à L’épicerie pour un après-midi musical en terrasse. Avec sa guitare et son répertoire varié, il nous proposera un moment convivial à partager autour d’un café, d’un verre ou simplement au détour d’une promenade dans le village.

Participation libre, au chapeau. .

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07 contact@lepicerie.org

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English :

See you at the Fontaine-Daniel grocery store for a concert!

L’événement CONCERT DAVID LUKA Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Mayenne Co