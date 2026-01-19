SEANCE DE LECTURE MIMILIT St Georges Buttavent Rue de l’École Saint-Georges-Buttavent
Rue de l’École Bibliothèque de Saint Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Gratuit
Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81 .
Rue de l’École Bibliothèque de Saint Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
English :
The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!
