Atelier Pokémon et biodiversité – Dessiner les espèces qui inspirent les Pokémon Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Les Pokémon sont loin d’être de simples créatures imaginaires. Une grande partie d’entre eux s’inspire d’animaux, de plantes, de champignons ou encore de créatures du folklore japonais. Leur créateur, Satoshi Tajiri, passionné par la nature depuis son enfance, a imaginé cet univers en observant les insectes qu’il collectionnait.

Entre culture populaire et sciences naturelles, cet atelier propose une initiation au dessin scientifique à partir de spécimens naturalisés. Une manière ludique de ralentir, d’observer le vivant et de comprendre comment la nature nourrit nos imaginaires.

Estelle Cruz Docteure en écologie du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et architecte, Estelle Cruz développe depuis plusieurs années une pratique située à l’interface entre arts visuels et sciences. Ses oeuvres naissent de collaborations avec des chercheurs, au cours de résidences artistiques, d’expéditions scientifiques et de travaux menés dans des laboratoires de recherche en écologie en France et en Asie. Son travail explore la manière dont les représentations de la biodiversité peuvent renouveler notre relation au vivant et contribuer à sa préservation. Instagram : @DrawForBiodiversity | www.drawforbiodiversity.com

À travers cet atelier, les participant·es remontent aux origines des Pokémon en découvrant les véritables espèces qui ont inspiré certains personnages emblématiques. Pourquoi Scorplane ressemble-t-il à un scorpion ? Quel poisson se cache derrière Magicarpe ? Quelle plante a inspiré Bulbizarre ?

Le samedi 28 novembre 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Public jeunes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-28T11:30:00+01:00

fin : 2026-11-28T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-28T10:30:00+02:00_2026-11-28T12:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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