Atelier Pomme de pins pour les oiseaux Maison du Lieutenant Servoz

Atelier Pomme de pins pour les oiseaux

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-26 15:00:00

fin : 2026-12-26 16:00:00

Date(s) :

2026-12-26

Au cœur de l’hiver, petits et grands fabriquent des pommes de pin garnies de graines et de graisse pour nourrir les oiseaux. Un atelier chaleureux pour prendre soin de la nature.

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In the heart of winter, young and old alike make pine cones filled with seeds and fat to feed the birds. A friendly workshop to help care for nature.

