Atelier Pomme de pins pour les oiseaux Maison du Lieutenant Servoz samedi 26 décembre 2026.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2026-12-26 15:00:00
fin : 2026-12-26 16:00:00
2026-12-26
Au cœur de l’hiver, petits et grands fabriquent des pommes de pin garnies de graines et de graisse pour nourrir les oiseaux. Un atelier chaleureux pour prendre soin de la nature.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86
English :
In the heart of winter, young and old alike make pine cones filled with seeds and fat to feed the birds. A friendly workshop to help care for nature.
