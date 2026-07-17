Atelier Pop-up architectural Bains Douches Jules Ferry Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Atelier Pop-up architectural

Bains Douches Jules Ferry 18 Avenue Jules Ferry Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Montluçon est une ville où différentes architectures se croisent et se mêlent en formant un ensemble varié que l’on peut avec bonheur observer aujourd’hui.

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Bains Douches Jules Ferry 18 Avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 patrimoine@agglo-montlucon.fr

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English :

Montlu%E7on is a city where different architectural styles intersect and blend, creating a diverse landscape that is a joy to behold today.

L’événement Atelier Pop-up architectural Montluçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme