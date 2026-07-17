Atelier Pop-up architectural Bains Douches Jules Ferry Montluçon
mercredi 21 octobre 2026 · Bains Douches Jules Ferry · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Atelier Pop-up architectural
Bains Douches Jules Ferry 18 Avenue Jules Ferry Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Montluçon est une ville où différentes architectures se croisent et se mêlent en formant un ensemble varié que l’on peut avec bonheur observer aujourd’hui.
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Bains Douches Jules Ferry 18 Avenue Jules Ferry Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 03 28 30 patrimoine@agglo-montlucon.fr
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English :
Montlu%E7on is a city where different architectural styles intersect and blend, creating a diverse landscape that is a joy to behold today.
L’événement Atelier Pop-up architectural Montluçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Montluçon Tourisme
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