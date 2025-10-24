Atelier porte-clés Port de La Turballe La Turballe
Atelier porte-clés Port de La Turballe La Turballe vendredi 10 avril 2026.
Atelier porte-clés
Port de La Turballe Musée de la Maison de la Pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-17 15:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01
Réalisez votre propre porte-clés.
Informations utiles avant votre réservation :
Activitée ouverte aux enfants à partir de 7 ans.
Durée 1h00
Réservation obligatoire dans nos offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande.
Par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant sur cette page.
Billetterie non échangeable et non remboursable. .
Port de La Turballe Musée de la Maison de la Pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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L’événement Atelier porte-clés La Turballe a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44