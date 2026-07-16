Atelier portrait déstructuré, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers
vendredi 26 mars 2027 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers
Informations pratiques
Atelier portrait déstructuré 26 et 27 mars 2027 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne
Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-26T16:30:00+01:00 – 2027-03-26T18:30:00+01:00
Fin : 2027-03-27T15:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:00:00+01:00
Détrustructurer son portrait photo en noir et blanc grâce au découpage et créer un encadrement colorée à l’aide de différentes techniques.
Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
Détrustructurer son portrait photo en noir et blanc grâce au découpage et créer un encadrement colorée à l’aide de différentes techniques.
© pexels
À voir aussi à Colomiers (Haute-Garonne)
- TOM BALDETTI HALL COMMINGES Colomiers 24 septembre 2026
- Afghan box camera, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers 2 octobre 2026
- Visite-rencontre de l’exposition Profondeur de champ, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers 2 octobre 2026
- Black Stories Impro, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers 2 octobre 2026