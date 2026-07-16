Atelier portrait déstructuré, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Atelier portrait déstructuré 26 et 27 mars 2027 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-26T16:30:00+01:00 – 2027-03-26T18:30:00+01:00

Fin : 2027-03-27T15:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:00:00+01:00

Détrustructurer son portrait photo en noir et blanc grâce au découpage et créer un encadrement colorée à l’aide de différentes techniques.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

Détrustructurer son portrait photo en noir et blanc grâce au découpage et créer un encadrement colorée à l’aide de différentes techniques.

© pexels