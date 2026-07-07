Atelier poterie Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Atelier poterie Association ArtLab Eclore

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Poterie atelier modelage. Une ou plusieurs techniques seront explorées selon les demandes. L’atelier est mené par Elisa Dufour créatrice de l’entreprise Terrawren.

https://www.instagram.com/terrawrenceramique/

Prix 40€ cuisson incluse

Adultes et enfants Maison du Patrimoine. 7 personnes max. .

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 85 58 30

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English :

Pottery: modeling workshop. One or more techniques will be explored according to demand. The workshop is led by Elisa Dufour, creator of the Terrawren company.

https://www.instagram.com/terrawrenceramique/

Price: 40? including firing

L’événement Atelier poterie Association ArtLab Eclore Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de St Lary|CDT65