Atelier poterie Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
mercredi 26 août 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Atelier poterie Association ArtLab Eclore
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Poterie atelier modelage. Une ou plusieurs techniques seront explorées selon les demandes. L’atelier est mené par Elisa Dufour créatrice de l’entreprise Terrawren.
https://www.instagram.com/terrawrenceramique/
Prix 40€ cuisson incluse
Adultes et enfants Maison du Patrimoine. 7 personnes max. .
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 85 58 30
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English :
Pottery: modeling workshop. One or more techniques will be explored according to demand. The workshop is led by Elisa Dufour, creator of the Terrawren company.
https://www.instagram.com/terrawrenceramique/
Price: 40? including firing
L’événement Atelier poterie Association ArtLab Eclore Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de St Lary|CDT65
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