Atelier poterie Office de Tourisme du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Atelier poterie

Office de Tourisme du Grand Chalon 4 place du port villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05

Rejoignez-nous pour un atelier d’initiation à la poterie animé et encadré, en petit comité ! Vous confectionnerez un objet en céramique. Un atelier consacré aux enfants le matin, et un atelier à partir de 12 ans l’après-midi. Matériel fourni. .

Office de Tourisme du Grand Chalon 4 place du port villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Atelier poterie

L’événement Atelier poterie Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I