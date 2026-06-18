En famille Tête à tête Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

En famille Tête à tête

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Activité à faire en famille, enfants de 3 à 5 ans et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à la découverte de sculptures et de ferronneries et se retrouver nez à nez avec d’étonnantes figures.

Nous chercherons tous ensemble ces visages de personnages qui paraissent nous observer et ces gueules d’animaux qui semblent vouloir nous parler.

Des activités manuelles s’inspireront directement des têtes croisées dans la ville. .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : En famille Tête à tête

L’événement En famille Tête à tête Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)