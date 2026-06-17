Waldighofen

Atelier poterie Fabrication d’une Olla

2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Un moment de détente et de créativité, accessible à tous, où chacun repart avec une pièce personnalisée.

Lors de cet atelier de poterie animé par Catherine Uhrweiller, adolescents et adultes découvriront comment fabriquer une Olla, une solution d’arrosage naturelle et économique. Une occasion de s’initier au travail de la terre tout en réalisant un objet utile pour préserver l’eau et prendre soin de son jardin. .

2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

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English :

A moment of relaxation and creativity, accessible to all, where everyone leaves with a personalized piece.

L’événement Atelier poterie Fabrication d’une Olla Waldighofen a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau