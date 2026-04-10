Atelier Poulettes LA BULLE Vimoutiers

Vimoutiers

Atelier Poulettes

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Réalisez votre poule en mosaïque à partir de verre vitrail et miroir coloré.

Apprentissage des outils, composition d’une harmonie colorée. Fou rire assuré !

> Réservation obligatoire

> Public adulte .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com

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English : Atelier Poulettes

L’événement Atelier Poulettes Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault