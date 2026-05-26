Festival Bach en fête Grand concert Vimoutiers
Festival Bach en fête Grand concert Vimoutiers dimanche 5 juillet 2026.
Vimoutiers
Festival Bach en fête Grand concert
Eglise Notre-Dame Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
“Grand Concert” est donné par l’ensemble vocal & instrumental dirigé par Alexandra Tenisheva.
Solistes et musiciens de renom.
Avec les chorales Chœur à cœur, A chœur joie, L’école de musique de Vimoutiers.
Le festival Bach en fête joue des chefs-d’oeuvre accompagnés au Grand orgue Cavaillé-Coll.
> Sur réservation
> Don libre .
Eglise Notre-Dame Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 74 25 55 01
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English : Festival Bach en fête Grand concert
L’événement Festival Bach en fête Grand concert Vimoutiers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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