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Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Lormont, Lormont

mardi 29 septembre 2026 · Agence Adie Lormont · Lormont

Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Lormont, Lormont

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Agence Adie Lormont
Adresse
1 rue des Arts 33310 LORMONT
Ville
33310 Lormont
Département
Gironde

Atelier pour devenir entrepreneur Mardi 29 septembre, 09h30 Agence Adie Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T09:30:00+02:00 – 2026-09-29T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T09:30:00+02:00 – 2026-09-29T12:30:00+02:00

Découvrez les étapes de la création d?entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d?accompagnement et de financement de l?Adie ! « Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »

Agence Adie Lormont 1 rue des Arts 33310 LORMONT Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wTp000002TXPFIA4 »}]
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, …

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