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Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence

vendredi 25 septembre 2026 · Agence Adie Talence · Talence

Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Agence Adie Talence
Adresse
3, rue Chateaubriand 33400 TALENCE
Ville
33400 Talence
Département
Gironde

Atelier pour devenir entrepreneur Vendredi 25 septembre, 09h30 Agence Adie Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T09:30:00+02:00 – 2026-09-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T09:30:00+02:00 – 2026-09-25T12:30:00+02:00

Découvrez les étapes de la création d?entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d?accompagnement et de financement de l?Adie ! « Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »

Agence Adie Talence 3, rue Chateaubriand 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wTp000002UkFZIA0 »}]
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, …

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