Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence
vendredi 25 septembre 2026 · Agence Adie Talence · Talence
Informations pratiques
Atelier pour devenir entrepreneur Vendredi 25 septembre, 09h30 Agence Adie Talence Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T09:30:00+02:00 – 2026-09-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T09:30:00+02:00 – 2026-09-25T12:30:00+02:00
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, les acteurs de la création d’entreprise sur le territoire ainsi que les services d?accompagnement et de financement de l?Adie ! « Dans le cadre du dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »
Agence Adie Talence 3, rue Chateaubriand 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adie.org/ateliers-webconferences/?id=a0wTp000002UkFZIA0 »}]
Découvrez les étapes de la création d?entreprise, …
À voir aussi à Talence (Gironde)
- 1,2,3 jouons !, Médiathèque Castagnéra, Talence 25 août 2026
- Visite commentée du quartier du bijou, Kedge Business School, Talence 19 septembre 2026
- Visite commentée du chantier du château des arts, Château des arts, Talence 19 septembre 2026
- Visite commentée du CREPS de Bordeaux – Talence, CREPS de Bordeaux, Talence 19 septembre 2026
- Exposition photo : Histoire de Talence, Château Peixotto, Talence 20 septembre 2026