Danser dans le chaos : GUADAL TEJAZ + CLARENCE + OKAY CONFIANCE, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

Danser dans le chaos : GUADAL TEJAZ + CLARENCE + OKAY CONFIANCE Vendredi 18 septembre, 19h30 L’INCONNUE Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

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└ DANSER DANS LE CHAOS

Le monde est un peu chaotique.

Nous aussi.

Alors autant se retrouver au même endroit, pour célébrer le désordre joyeux.

Des concerts qui bousculent. Des gens qu’on ne connaît peut-être pas encore. À boire, à manger, quelques surprises… une bonne raison d’exorciser la rentrée ensemble avec

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/danser-dans-le-chaos-boum-de-la-rentree/ »}]

Des concerts qui bousculent. Des gens qu’on ne connaît peut-être pas encore. À boire, à manger, quelques surprises… et une bonne raison d’exorciser la rentrée ensemble !

L’Inconnue