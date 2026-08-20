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Danser dans le chaos : GUADAL TEJAZ + CLARENCE + OKAY CONFIANCE, L’INCONNUE, Talence

vendredi 18 septembre 2026 · L'INCONNUE · Talence

Danser dans le chaos : GUADAL TEJAZ + CLARENCE + OKAY CONFIANCE, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
L'INCONNUE
Adresse
181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Danser dans le chaos : GUADAL TEJAZ + CLARENCE + OKAY CONFIANCE Vendredi 18 septembre, 19h30 L’INCONNUE Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

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└ DANSER DANS LE CHAOS

Le monde est un peu chaotique.
Nous aussi.
Alors autant se retrouver au même endroit, pour célébrer le désordre joyeux.

Des concerts qui bousculent. Des gens qu’on ne connaît peut-être pas encore. À boire, à manger, quelques surprises… une bonne raison d’exorciser la rentrée ensemble avec

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Des concerts qui bousculent. Des gens qu’on ne connaît peut-être pas encore. À boire, à manger, quelques surprises… et une bonne raison d’exorciser la rentrée ensemble !

L’Inconnue

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