Danser dans le chaos : GUADAL TEJAZ + CLARENCE + OKAY CONFIANCE, L’INCONNUE, Talence
vendredi 18 septembre 2026 · L'INCONNUE · Talence
Informations pratiques
Danser dans le chaos : GUADAL TEJAZ + CLARENCE + OKAY CONFIANCE Vendredi 18 septembre, 19h30 L’INCONNUE Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
+
+
└ DANSER DANS LE CHAOS
Le monde est un peu chaotique.
Nous aussi.
Alors autant se retrouver au même endroit, pour célébrer le désordre joyeux.
Des concerts qui bousculent. Des gens qu’on ne connaît peut-être pas encore. À boire, à manger, quelques surprises… une bonne raison d’exorciser la rentrée ensemble avec
L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/danser-dans-le-chaos-boum-de-la-rentree/ »}]
Des concerts qui bousculent. Des gens qu’on ne connaît peut-être pas encore. À boire, à manger, quelques surprises… et une bonne raison d’exorciser la rentrée ensemble !
L’Inconnue
À voir aussi à Talence (Gironde)
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence 11 septembre 2026
- Permanence borne à déchets alimentaires, Marché municipal, Talence 16 septembre 2026
- La rentrée numérique, Médiathèque Castagnéra, Talence 19 septembre 2026
- Visite commentée du quartier du bijou, Kedge Business School, Talence 19 septembre 2026
- Visite commentée du chantier du château des arts, Château des arts, Talence 19 septembre 2026