Visite commentée du chantier du château des arts, Château des arts, Talence

Informations pratiques

Visite commentée du chantier du château des arts Samedi 19 septembre, 13h30 Château des arts Gironde

Gratuit. Sur réservation : patrimoine@talence.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez en avant-première la transformation du Château des Arts de Talence !

Participez à une visite exclusive du chantier et plongez au cœur de ce projet ambitieux, qui offre une nouvelle vie à cet ancien château. Demain, il deviendra un lieu d’enseignement artistique et culturel dédié à la création, à l’apprentissage et au partage.

Accompagnés par l’architecte de l’Atelier Cambium, les visiteurs découvriront les coulisses de cette métamorphose ainsi que les choix architecturaux qui façonnent ce futur équipement emblématique de Talence.

Les visites sont proposées sur inscription à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Une occasion unique de découvrir un patrimoine en pleine renaissance et de se projeter dans le futur Château des Arts.

Château des arts Rue Camille pelletan, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@talence.fr »}]

Découvrez en avant-première la transformation du Château des Arts de Talence !

©Talence