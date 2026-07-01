1,2,3 jouons !, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

1,2,3 jouons ! Mardi 25 août, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T15:00:00+02:00 – 2026-08-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T15:00:00+02:00 – 2026-08-25T18:00:00+02:00

Seul, en couple, en famille ou entre amis, débutants ou initiés venez partager un moment convivial et ludique en découvrant les coups de coeur des bibliothécaires et les nouveautés jeux de société.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]

Pendant les vacances les jeux de société sont de la partie ! jeux