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1,2,3 jouons !, Médiathèque Castagnéra, Talence

mardi 25 août 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

1,2,3 jouons !, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

1,2,3 jouons ! Mardi 25 août, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T15:00:00+02:00 – 2026-08-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T15:00:00+02:00 – 2026-08-25T18:00:00+02:00

Seul, en couple, en famille ou entre amis, débutants ou initiés venez partager un moment convivial et ludique en découvrant les coups de coeur des bibliothécaires et les nouveautés jeux de société.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]
Pendant les vacances les jeux de société sont de la partie ! jeux

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