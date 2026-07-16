Visite commentée du CREPS de Bordeaux – Talence, CREPS de Bordeaux, Talence

Informations pratiques

Visite commentée du CREPS de Bordeaux – Talence Samedi 19 septembre, 14h30 CREPS de Bordeaux Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CREPS de Bordeaux propose une découverte de ses espaces et de ses missions à travers un parcours de visite et des temps d’échange.

À travers une visite guidée du site, le public pourra découvrir l’histoire du domaine Monadey, intimement liée à celle du CREPS de Bordeaux.

Une exposition et un film viendront compléter cette visite.

CREPS de Bordeaux 653 cours de la Libération, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 84 48 00 https://www.creps-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/creps_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/crepsbordeauxaquitaine/;https://www.linkedin.com/company/crepsbordeaux/mycompany/?viewAsMember=true Implanté sur la commune de Talence, au sein d’un domaine de 15 hectares, le CREPS de Bordeaux est un établissement public dédié à l’expertise et à la performance sportive. Sa vocation est d’être au service des politiques publiques nationales et territoriales en matière de sport, de formation, de jeunesse, d’éducation populaire, d’animation, de santé et d’emploi. Ses atouts en font un haut lieu sportif en Nouvelle-Aquitaine et en France.

Le CREPS de Bordeaux accueille 420 sportifs au sein de 23 pôles et forme plus de 890 stagiaires au sein de 60 sessions de formations par an. Parking et transports en commun.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CREPS de Bordeaux propose une découverte de ses espaces et de ses missions à travers un parcours de visite et des temps d’échange.

@AdrienVoituriez