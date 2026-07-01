Exposition photo : Histoire de Talence, Château Peixotto, Talence

Informations pratiques

Exposition photo : Histoire de Talence Dimanche 20 septembre, 10h00 Château Peixotto Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire de Talence et de ses anciens châteaux.

Partez à la découverte du riche passé des châteaux de Margaut et des personnalités qui ont marqué la vie de la commune, notamment ses anciens maires.

À travers une sélection de photographies d’époque et de cartes postales anciennes, remontez le temps et laissez-vous raconter l’évolution de Talence, de son patrimoine et de ses habitants.

Une immersion passionnante au cœur de l’histoire locale, entre mémoire, anecdotes et patrimoine.

Château Peixotto Château Peixotto, allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.talence.fr/

Plongez dans l’histoire de Talence et de ses anciens châteaux !

©Talence