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Visite commentée du quartier du bijou, Kedge Business School, Talence

samedi 19 septembre 2026 · Kedge Business School · Talence

Visite commentée du quartier du bijou, Kedge Business School, Talence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Kedge Business School
Adresse
680 Cours de la Libération, 33400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Visite commentée du quartier du bijou Samedi 19 septembre, 11h00 Kedge Business School Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’association Mémoire et Patrimoine vous propose de partir à la découverte de l’histoire du château du Bijou et de son domaine.
Au fil des rues, cette visite permettra de retracer l’évolution du quartier du Bijou, de ses origines à aujourd’hui, à travers son patrimoine, son urbanisation et les traces de son passé.

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©Talence

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