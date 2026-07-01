Visite commentée du quartier du bijou, Kedge Business School, Talence

Informations pratiques

Visite commentée du quartier du bijou Samedi 19 septembre, 11h00 Kedge Business School Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’association Mémoire et Patrimoine vous propose de partir à la découverte de l’histoire du château du Bijou et de son domaine.

Au fil des rues, cette visite permettra de retracer l’évolution du quartier du Bijou, de ses origines à aujourd’hui, à travers son patrimoine, son urbanisation et les traces de son passé.

Kedge Business School 680 Cours de la Libération, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@talence.fr »}]

L’association Mémoire et Patrimoine vous propose de partir à la découverte de l’histoire du château du Bijou et de son domaine. Au fil des rues, cette visite vous permettra de retracer l’évolution du…

©Talence