Visite commentée du quartier du bijou, Kedge Business School, Talence
samedi 19 septembre 2026 · Kedge Business School · Talence
Informations pratiques
Visite commentée du quartier du bijou Samedi 19 septembre, 11h00 Kedge Business School Gironde
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
L’association Mémoire et Patrimoine vous propose de partir à la découverte de l’histoire du château du Bijou et de son domaine.
Au fil des rues, cette visite permettra de retracer l’évolution du quartier du Bijou, de ses origines à aujourd’hui, à travers son patrimoine, son urbanisation et les traces de son passé.
Kedge Business School 680 Cours de la Libération, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@talence.fr »}]
L’association Mémoire et Patrimoine vous propose de partir à la découverte de l’histoire du château du Bijou et de son domaine. Au fil des rues, cette visite vous permettra de retracer l’évolution du…
©Talence
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