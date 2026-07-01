Exposition photos : voyage entre Bordeaux et le bassin d’arcachon en 1845, Château Margaut, Talence
dimanche 20 septembre 2026 · Château Margaut · Talence
Informations pratiques
Exposition photos : voyage entre Bordeaux et le bassin d’arcachon en 1845 Dimanche 20 septembre, 10h00 Château Margaut Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Embarquez pour un voyage dans le temps !
Les Éditions Les Bas du Pavé vous invitent à découvrir le texte d’Oscar Dejean, relatant un voyage en train entre Bordeaux et le bassin d’Arcachon en 1845.
Cette immersion littéraire vous transporte aux débuts du chemin de fer, à travers un témoignage captivant, riche en observations et en découvertes.
La présentation sera enrichie par une sélection de cartes postales anciennes et d’illustrations des gares de l’époque, offrant un regard unique sur les paysages, les infrastructures et l’atmosphère des premiers voyages ferroviaires.
Une rencontre passionnante entre littérature, histoire et patrimoine.
Château Margaut 412 cours de la libération, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.talence.fr/
Embarquez pour un voyage dans le temps !
©Talence
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