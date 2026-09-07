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La rentrée numérique, Médiathèque Castagnéra, Talence

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

La rentrée numérique, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

La rentrée numérique Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Présentation des activités à venir de l’espace numérique pour les adultes et les plus jeunes, des nouveautés du fonds informatique ados adulte, et discussion sur l’actualité autour d’un café.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Découverte des activités numériques de la médiathèque atelier formation

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