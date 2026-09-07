La rentrée numérique, Médiathèque Castagnéra, Talence
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
La rentrée numérique Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Présentation des activités à venir de l’espace numérique pour les adultes et les plus jeunes, des nouveautés du fonds informatique ados adulte, et discussion sur l’actualité autour d’un café.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Découverte des activités numériques de la médiathèque atelier formation
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