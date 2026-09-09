Atelier pour les enfants à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois

Informations pratiques

Atelier pour les enfants à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Ecomusée Maison de Pays en Bresse Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Atelier « Quels dangers pour ma ferme bressane ? » :

En lien avec le thème national des Journées européennes du patrimoine (« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »), l’écomusée propose aux enfants à partir de 6 ans un atelier de jeux de cartes ludiques sur les risques du bâti des fermes bressanes (éléments climatiques, insectes xylophages, conservation des collections…) et sur les solutions à mettre en place pour protéger ce patrimoine.

Durée : 1h

Limité à 10 enfants pour chaque session

A partir de 6 ans

Réservation conseillée au 04 74 30 52 54

Ecomusée Maison de Pays en Bresse 100 route de Bourg 01370 Saint-Etienne-du-Bois Saint-Étienne-du-Bois 01370 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 30 52 54 http://ecomuseebresse.fr Sur plus de deux hectares, l’écomusée présente cinq bâtiments à l’architecture bressane traditionnelle, ainsi qu’une carronnière, soit 2 000 m² d’exposition et de lieux de vie d’antan, reconstitués pour un voyage dans le temps.

Les différents thèmes des expositions permettent d’appréhender la vie d’autrefois en Bresse : l’architecture typique à pans de bois et la fameuse cheminée sarrasine, l’école, l’épicerie et le bistrot d’antan, les métiers anciens (sabotier, cordonnier, vannerie…), l’outillage et les premières machines agricoles, mais aussi les voitures hippomobiles, le patois, la tenue traditionnelle… Tout un pan de l’histoire rurale de cette région, réputée pour sa fameuse volaille. Parking sur place

Atelier « Quels dangers pour ma ferme bressane ? » :

©Écomusée Maison de Pays en Bresse