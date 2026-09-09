Quels dangers pour ma ferme bressane, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois

Informations pratiques

Quels dangers pour ma ferme bressane Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Ecomusée Maison de Pays en Bresse Ain

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Atelier de sensibilisation pour les enfants à partir de 6 ans

Ecomusée Maison de Pays en Bresse 100 route de Bourg 01370 Saint-Etienne-du-Bois Saint-Étienne-du-Bois 01370 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 30 52 54 http://ecomuseebresse.fr Sur plus de deux hectares, l’écomusée présente cinq bâtiments à l’architecture bressane traditionnelle, ainsi qu’une carronnière, soit 2 000 m² d’exposition et de lieux de vie d’antan, reconstitués pour un voyage dans le temps.

Les différents thèmes des expositions permettent d’appréhender la vie d’autrefois en Bresse : l’architecture typique à pans de bois et la fameuse cheminée sarrasine, l’école, l’épicerie et le bistrot d’antan, les métiers anciens (sabotier, cordonnier, vannerie…), l’outillage et les premières machines agricoles, mais aussi les voitures hippomobiles, le patois, la tenue traditionnelle… Tout un pan de l’histoire rurale de cette région, réputée pour sa fameuse volaille. Parking sur place

Atelier de sensibilisation pour les enfants à partir de 6 ans

© Ecomusée Maison de Pays en Bresse