Démonstrations de métiers anciens et initiation au patois à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois

Informations pratiques

Démonstrations de métiers anciens et initiation au patois à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse 19 et 20 septembre Ecomusée Maison de Pays en Bresse Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps dans la Bresse du 15e au 19e siècle !

Cette année, les visiteurs sont invités à se questionner sur le « patrimoine en péril ». A l’écomusée, ce sont l’architecture typique de nos fermes bressanes, les traditions et savoir-faire de nos aïeux qui doivent être préservés pour assurer leur transmission aux générations futures.

Venez donc assister aux démonstrations de savoir-faire de nos bénévoles ! Découvrez les vieux métiers pratiqués autrefois en Bresse : le rémouleur, le vannier, la repasseuse de coiffe, le forgeron, la fileuse de chanvre…

Rencontrez également les patoisants et apprenez quelques mots grâce à des jeux ludiques, adaptés aux petits et grands !

Ecomusée Maison de Pays en Bresse 100 route de Bourg 01370 Saint-Etienne-du-Bois Saint-Étienne-du-Bois 01370 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 30 52 54 http://ecomuseebresse.fr Sur plus de deux hectares, l’écomusée présente cinq bâtiments à l’architecture bressane traditionnelle, ainsi qu’une carronnière, soit 2 000 m² d’exposition et de lieux de vie d’antan, reconstitués pour un voyage dans le temps.

Les différents thèmes des expositions permettent d’appréhender la vie d’autrefois en Bresse : l’architecture typique à pans de bois et la fameuse cheminée sarrasine, l’école, l’épicerie et le bistrot d’antan, les métiers anciens (sabotier, cordonnier, vannerie…), l’outillage et les premières machines agricoles, mais aussi les voitures hippomobiles, le patois, la tenue traditionnelle… Tout un pan de l’histoire rurale de cette région, réputée pour sa fameuse volaille. Parking sur place

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps dans la Bresse du 15e au 19e siècle !

©Écomusée Maison de Pays en Bresse