AGENDA · Rennes
Atelier pour les nouveaux présidents d’OGEC, UDOGEC 35, Rennes
samedi 10 octobre 2026 · UDOGEC 35 · Rennes
Informations pratiques
Atelier pour les nouveaux présidents d’OGEC Samedi 10 octobre, 09h30 UDOGEC 35 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
UDOGEC 35 51 rue de Brest 3500 rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Découvrez le rôle et le fonctionnement de l’OGEC et de l’UDOGEC lors d’une rencontre dédiée aux nouveaux Présidents.
JA
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