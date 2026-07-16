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Atelier pour les nouveaux présidents d’OGEC, UDOGEC 35, Rennes

samedi 10 octobre 2026 · UDOGEC 35 · Rennes

Atelier pour les nouveaux présidents d’OGEC, UDOGEC 35, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
UDOGEC 35
Adresse
51 rue de Brest 3500 rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Sur inscription

Atelier pour les nouveaux présidents d’OGEC Samedi 10 octobre, 09h30 UDOGEC 35 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

UDOGEC 35 51 rue de Brest 3500 rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Découvrez le rôle et le fonctionnement de l’OGEC et de l’UDOGEC lors d’une rencontre dédiée aux nouveaux Présidents.

JA

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