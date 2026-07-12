Atelier « prendre soin de mes ongles » Le Panier du Bien-Être Saint-Pol-de-Léon
vendredi 24 juillet 2026 · Le Panier du Bien-Être · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Atelier « prendre soin de mes ongles »
Le Panier du Bien-Être 3 rue au Lin Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-09-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-09-04
Cet été, prenez une vraie pause pour vous et profitez d’un atelier personnalisé autour du bien-être et de la beauté.
Cette semaine, apprenez à prendre soin de vos ongles et à réussir votre pose de vernis.
Réservez votre créneau d’une heure sur la plage horaires identifiée. .
Le Panier du Bien-Être 3 rue au Lin Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 00 94
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English :
L’événement Atelier « prendre soin de mes ongles » Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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