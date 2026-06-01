Atelier « Produire du feu à la préhistoire », Musée archéologique de Cimiez, Nice
Atelier « Produire du feu à la préhistoire », Musée archéologique de Cimiez, Nice samedi 13 juin 2026.
Atelier « Produire du feu à la préhistoire » 13 et 14 juin Musée archéologique de Cimiez Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00
Du choix de la pierre jusqu’à la flamme, découvrez comment nos ancêtres produisaient du feu. Démonstration réalisée par les médiateurs du musée d’Archéologie de Nice / Cimiez
Musée archéologique de Cimiez 160 avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493815957 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/presentation-du-musee-archeologique-de-cimiez Les collections concernent la vie de Cemenelum et de la province des Alpes Maritimae, à travers les nombreux objets et documents officiels ou privés découverts lors des fouilles archéologiques de 1950 à 1969 dans le site acquis par la municipalité niçoise, mais aussi au-delà. En effet, des objets de toute la région ainsi que ceux découverts dans l’épave de la Fourmigue C au large de Golfe-Juan sont présentés.
Du choix de la pierre jusqu’à la flamme, découvrez comment nos ancêtres produisaient du feu. Démonstration réalisée par les médiateurs du musée d’Archéologie de Nice / Cimiez
© Métropole Nice Côte d’Azur
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