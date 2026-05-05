Haut-du-Them-Château-Lambert

Atelier Puzzle Lynx en Bois

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dès 12 ans

Atelier bricolage avec la création d’un puzzle en bois en forme de lynx ! Avec Maryline Varnier La Mar Déco et bois.

14h et 16h .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Atelier Puzzle Lynx en Bois

L’événement Atelier Puzzle Lynx en Bois Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS