Haut-du-Them-Château-Lambert

La Nef des histoires … aux marionnettes

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

10h &14h Tout public

Atelier participatif consacré aux arts de la marionnette pour une expérience artistique singulière à partir de matériaux récupérés. Avec L’arÊTE. .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : La Nef des histoires … aux marionnettes

L’événement La Nef des histoires … aux marionnettes Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS