À la découverte des Noirs Étangs Haut-du-Them-Château-Lambert
À la découverte des Noirs Étangs Haut-du-Them-Château-Lambert samedi 11 juillet 2026.
Haut-du-Them-Château-Lambert
À la découverte des Noirs Étangs
Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-28
5,5km 2h30 +200m
Sortie nature entre Plateau des 1000 Étangs et Vallée de la Moselle. Balade le long d’une frontière naturelle et historique, entre forêts, étangs, prairies et vues vues imprenables sur Ramonchamp et Le Thillot. Avec Grégory Bonne, accompagnateur en montagne marqué Valeurs Parc naturel régional . .
Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À la découverte des Noirs Étangs
L’événement À la découverte des Noirs Étangs Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS
À voir aussi à Haut-du-Them-Château-Lambert (Haute-Saône)
- Dans la peau du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert 20 mai 2026
- Pains et compagnie, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert 23 mai 2026
- Atelier : Saveurs du fournil, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert 23 mai 2026
- Spectacle Conté : Les dits du pain, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert 23 mai 2026
- Rendez-vous au musée de la montagne, Musée départemental Demard de la montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert 6 juin 2026