Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

À la découverte des Noirs Étangs Haut-du-Them-Château-Lambert

À la découverte des Noirs Étangs Haut-du-Them-Château-Lambert samedi 11 juillet 2026.

Ville : 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert

Département : Haute-Saône

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Haut-du-Them-Château-Lambert

À la découverte des Noirs Étangs

Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-28

5,5km 2h30 +200m
Sortie nature entre Plateau des 1000 Étangs et Vallée de la Moselle. Balade le long d’une frontière naturelle et historique, entre forêts, étangs, prairies et vues vues imprenables sur Ramonchamp et Le Thillot. Avec Grégory Bonne, accompagnateur en montagne marqué Valeurs Parc naturel régional .   .

Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84  enc@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la découverte des Noirs Étangs

L’événement À la découverte des Noirs Étangs Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS

À voir aussi à Haut-du-Them-Château-Lambert (Haute-Saône)