Haut-du-Them-Château-Lambert

À la découverte des Noirs Étangs

Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-28

5,5km 2h30 +200m

Sortie nature entre Plateau des 1000 Étangs et Vallée de la Moselle. Balade le long d’une frontière naturelle et historique, entre forêts, étangs, prairies et vues vues imprenables sur Ramonchamp et Le Thillot. Avec Grégory Bonne, accompagnateur en montagne marqué Valeurs Parc naturel régional . .

Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : À la découverte des Noirs Étangs

L’événement À la découverte des Noirs Étangs Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS