Haut-du-Them-Château-Lambert

Balade nocturne et astronomie

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-26

4,5 km/ 2 h 30/ +150 m

Sortie Nature à la découverte du ciel étoilé et des richesses naturelles dans le cadre d’une balade immersive, du crépuscule à la nuit tombée. Au programme observations, écoutes sonores et émerveillement… Avec Valéry Poirot, accompagnateur en montagne marqué Valeurs Parc naturel régional . .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Balade nocturne et astronomie

L’événement Balade nocturne et astronomie Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS