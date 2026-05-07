Haut-du-Them-Château-Lambert

Les forêts du Plateau des mille étangs

Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

10km 3h +200m

Sortie nature à la découverte des forêts et des paysages des mille étangs. Avec Clémence Lefebvre, chargée de mission Natura 2000 au Parc naturel régional des Ballons des Vosges. .

Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Les forêts du Plateau des mille étangs

L’événement Les forêts du Plateau des mille étangs Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS