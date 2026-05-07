Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les forêts du Plateau des mille étangs Haut-du-Them-Château-Lambert

Les forêts du Plateau des mille étangs Haut-du-Them-Château-Lambert mercredi 22 juillet 2026.

Ville : 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Haut-du-Them-Château-Lambert

Les forêts du Plateau des mille étangs

Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

10km 3h +200m
Sortie nature à la découverte des forêts et des paysages des mille étangs. Avec Clémence Lefebvre, chargée de mission Natura 2000 au Parc naturel régional des Ballons des Vosges.   .

Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84  enc@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les forêts du Plateau des mille étangs

L’événement Les forêts du Plateau des mille étangs Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS

À voir aussi à Haut-du-Them-Château-Lambert (Haute-Saône)