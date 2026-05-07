Haut-du-Them-Château-Lambert

Sur les traces du Lynx

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Un conte musical envoûtant qui révèle les secrets du Lynx Boréal. Un atelier ludique pour décrypter ses empreintes et traces…. Un voyage magique entre rêves et découverte ! Avec La Filigraine.

En partenariat avec le Musée départemental Demard de la Montagne dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les traces du Lynx

L’événement Sur les traces du Lynx Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS