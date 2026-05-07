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Dessine-moi un Lynx ! Haut-du-Them-Château-Lambert

Dessine-moi un Lynx ! Haut-du-Them-Château-Lambert dimanche 25 octobre 2026.

Adresse : Espace Nature Culture

Ville : 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 25 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Haut-du-Them-Château-Lambert

Dessine-moi un Lynx !

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

14h &15h15 Tout public
Atelier dessin autour du Lynx … et du pastel ! Bases et astuces de coloriage. Avec Françoise Picavet, dessinatrice animalière. En partenariat avec le Musée départemental de la Montagne dans le cadre de la journée du Samain.   .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84  enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Dessine-moi un Lynx !

L’événement Dessine-moi un Lynx ! Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS

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