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Il était une fois …. un Lynx ! Haut-du-Them-Château-Lambert

Il était une fois …. un Lynx ! Haut-du-Them-Château-Lambert mercredi 30 septembre 2026.

Adresse : Espace Nature Culture

Ville : 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Haut-du-Them-Château-Lambert

Il était une fois …. un Lynx !

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Dès 6 ans 14h15
Contes, création et lectures contées et chansons dédiées au Lynx. Suivies d’une activité manuelle artistique. Avec la Médiathèque du Thillot.   .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84  enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Il était une fois …. un Lynx !

L’événement Il était une fois …. un Lynx ! Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS

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