Haut-du-Them-Château-Lambert

Projection Débat du film Chasseurs-proies-lynx

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24 2026-09-25

JE. 24 septembre Médiathèque du Thillot 20h & VE. 25 septembre Salle des fêtes de Melisey 20h

Un documentaire qui donne la parole aux acteurs du massif jurassien et vulgarise les connaissances sur le Lynx et ses proies. Une démonstration de la possible coexistence du Lynx et des activités humaines. En présence du réalisateur Loïc COAT. Coorganisée dans le cadre du Plan Régional d’Actions (PRA) en faveur du Lynx boréal dans le Massif des Vosges. .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : Projection Débat du film Chasseurs-proies-lynx

L’événement Projection Débat du film Chasseurs-proies-lynx Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS