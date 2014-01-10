Haut-du-Them-Château-Lambert

GRAND PIQUE-NIQUE

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Tout public

En partenariat avec le Musée départemental Demard de la Montagne.

– Balades gourmandes à la découverte des productions locales

À 8h45 &14h

4,5 km 2 h 30 +150 m

Découverte des paysages, des milieux naturels et des productions locales bénéficiant de la marque Valeurs Parc naturel régional des Ballons des Vosges . Avec Valéry Poirot et Olivier Pohl, accompagnateurs en Montagne marqués Valeurs Parc naturel régional .

– Au son du hameau de Château Lambert

À 10h & 14h & 16h

Immersion sonore, née des créations Une 5e saison à Château Lambert et Archéologie sonore du Musée Demard . Rencontre avec l’artiste compositeur Jim Petit.

– La Nef des histoires

À 10h &14h

Spectacle et création de marionnette à partir de matériaux recyclés. Avec L’arÊTE. .

Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr

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English : GRAND PIQUE-NIQUE

L’événement GRAND PIQUE-NIQUE Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS