GRAND PIQUE-NIQUE Haut-du-Them-Château-Lambert
GRAND PIQUE-NIQUE Haut-du-Them-Château-Lambert dimanche 4 octobre 2026.
Haut-du-Them-Château-Lambert
GRAND PIQUE-NIQUE
Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Tout public
En partenariat avec le Musée départemental Demard de la Montagne.
– Balades gourmandes à la découverte des productions locales
À 8h45 &14h
4,5 km 2 h 30 +150 m
Découverte des paysages, des milieux naturels et des productions locales bénéficiant de la marque Valeurs Parc naturel régional des Ballons des Vosges . Avec Valéry Poirot et Olivier Pohl, accompagnateurs en Montagne marqués Valeurs Parc naturel régional .
– Au son du hameau de Château Lambert
À 10h & 14h & 16h
Immersion sonore, née des créations Une 5e saison à Château Lambert et Archéologie sonore du Musée Demard . Rencontre avec l’artiste compositeur Jim Petit.
– La Nef des histoires
À 10h &14h
Spectacle et création de marionnette à partir de matériaux recyclés. Avec L’arÊTE. .
Espace Nature Culture Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 49 84 enc@parc-ballons-vosges.fr
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English : GRAND PIQUE-NIQUE
L’événement GRAND PIQUE-NIQUE Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DES 1000 ETANGS
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