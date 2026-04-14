Rendez-vous au musée de la montagne, Musée départemental Demard de la montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert

Rendez-vous au musée de la montagne 6 et 7 juin Musée départemental Demard de la montagne Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Cet événement est organisé par le musée départemental Demard de la Montagne, avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, Yougz Photographie et l’association Aresac, et en partenariat avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

La vue sera mise à l’honneur au musée de la montagne à travers des ateliers photographiques invitant à observer, cadrer et capturer le monde qui nous entoure. En parallèle, des expériences sensorielles viendront enrichir le regard, en éveillant la perception et en invitant chacun à explorer autrement les formes, les couleurs et les détails. Une immersion où voir devient une véritable expérience.

Samedi 6 juin – 14h / 18h

Venez visiter le musée et son parc, et profitez d’un parcours-jeux « Les métiers de la forêt ».

Dimanche 7 Juin – 14h / 18h

À 14h30, 15h30 et 16h30, participez à un atelier photo (à partir de 8 ans / sur réservation)

14h / 18h : Faites un ateliers sensoriels – (Tout public / sans réservation)

Musée départemental Demard de la montagne 3 place du 19 mars 1962, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 20 43 09 https://musees.haute-saone.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 20 43 09 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-chateau-lambert@haute-saone.fr »}] Situé au cœur des Vosges du Sud, à 700 mètres d’altitude, le musée de la Montagne propose une immersion dans la vie d’une communauté villageoise montagnarde avant les changements qu’allait provoquer la Grande Guerre de 1914-1918. Vie à la ferme, activités agricoles, travail du bois et de la mine, coutumes et savoir-faire artisanaux… le musée et son parc plongent les visiteurs dans une atmosphère unique, riche en découvertes. parking

Cet événement est organisé par le musée départemental Demard de la Montagne, avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, Yougz Photographie et l’association Aresac, et en partenariat avec le à…

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