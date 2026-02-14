Pains et compagnie, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert

Pains et compagnie Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Montagne Haute-Saône

Ateliers sur réservation – Contes : réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Pains et compagnie

Avec Mapie Caburet, Conteuse (À la lueur des contes) et Un pas de côté

Le copain est celui avec qui l’on partage le pain. Autour des savoir-faire boulanger se racontent le quotidien, le travail mais aussi les solidarités. À l’occasion de la Nuit des musées, le musée vous invite à une soirée gourmande et sensible autour de ce patrimoine vivant. Spectacle, récits et ateliers de boulangerie rythmeront cette soirée placée sous le signe du partage et des savoir-faire.

À 18h et à 19h : atelier « saveurs du fournil »

De la pâte au levain, initiez-vous aux gestes des boulangers d’autrefois et repartez avec votre création encore chaude et délicieusement parfumée

Tout public à partir de 7 ans – Durée : 1h

Sur réservation

À 20h30 : Spectacle conté « Les dits du pains » – Mapie Caburet

Tout public dès 8 ans – Durée : 1h15

Réservation conseillée – jauge limitée

Vêtements chauds conseillés

Musée de la Montagne 3 Place du 19 Mars 1962, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, France Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384204309 https://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert Situé dans la région des Vosges Saônoises, au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, au carrefour des vallées de l’Ognon et de la Moselle, entre Franche-Comté et Lorraine, le musée évoque la vie rurale en montagne, notamment les métiers de la forêt et de l’artisanat du bois au début du XXe siècle. Installé en partie à l’extérieur, celui-ci présente aussi les activités de la ferme, du moulin et de la forge. L’activité de Château-Lambert a longtemps été double, partagée entre les mines et l’agriculture : sont ainsi présentés deux types d’exploitation : le cuivre et le molybdène, mettant en évidence l’évolution des méthodes d’extraction et les outils utilisés. Plusieurs aspects sont abordés : les conditions de travail des mineurs au XVIIe siècle, l’histoire de l’exploitation minière.

Nuit européenne des musées

@ Evelyne JARDOT – les dits du pain – les dits du pain – Mapie CABURET